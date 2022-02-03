Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортирует в Италию 7,4 млрд кубометров газа

В этом году в Италию будет экспортировано 7,4 млрд кубометров газа.
Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече с заместителем министра экологического перехода Италии Ваннией Гава.
На встрече министр рассказал о вкладе Трансадриатического газопровода (TAP) в вопросе потребления газа Италией.
TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.