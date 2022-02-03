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Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортирует в Италию 7,4 млрд кубометров газа

Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортирует в Италию 7,4 млрд кубометров газа В этом году в Италию будет экспортировано 7,4 млрд кубометров газа.
Энергетика
3 февраля 2022 г. 14:48
Пярвиз Шахбазов: В этом году Азербайджан экспортирует в Италию 7,4 млрд кубометров газа

В этом году в Италию будет экспортировано 7,4 млрд кубометров газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на встрече с заместителем министра экологического перехода Италии Ваннией Гава.

На встрече министр рассказал о вкладе Трансадриатического газопровода (TAP) в вопросе потребления газа Италией.

TAP транспортирует природный газ из месторождения "Шах Дениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря в Европу. Трубопровод длиной 878 км на территории Кипой у турецко-греческой границы соединяется с Трансанатолийским трубопроводом (TANAP), проходит по территории Греции, Албании и дну Адриатического моря до Южной Италии.

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Версия на английском языке Parviz Shahbazov: "Azerbaijan to export 7.4bn cu. m. of gas to Italy this year"
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Bu il Azərbaycan İtaliyaya 7,4 mlrd kubmetr qaz ixrac edəcək”

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