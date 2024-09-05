Президент: Иран давно просит Россию о поставках газа

Иран просит Россию поставлять газ, это вполне реализуемый проект.

Иран просит Россию поставлять газ, это вполне реализуемый проект.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

"Иран просит нас давно уже о поставках. Ну тоже это очень удобное место для нас, месторождение рядом. Я полагаю, что это вполне реализуемый проект, я имею в виду, что рынки огромные. И в соседних странах с Ираном просто колоссальная потребность", - сказал Путин.

По его словам, "Газпром" будет восстанавливать объемы экспорта газа как за счет новых рынков, так и на внутренний рынок в связи с ростом российской экономики.

"Здесь существуют разные возможности. И разные рынки будем осваивать, по свопу будем работать, будем сжижать, как я уже сказал, и так далее. Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж. Здесь и сомнений нет. Да и собственную экономику будем развивать. Нам во многих регионах на Дальнем Востоке не хватает газовой генерации. Нужно объединять, у "Газпрома" такие планы есть, объединять европейскую часть газотранспортной системы и дальневосточную, чтобы перетоки соответствующим образом осуществлять. Все это в наших планах, все это будет реализовано", - отметил Путин.