О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проводится оценка блока D230

Проводится оценка блока D230 По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR
Энергетика
16 ноября 2020 г. 16:37
Проводится оценка блока D230

Программа трехмерной сейсморазведки на блоке D230, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, начатая в декабре 2019 года, завершилась 14 марта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на оператора блока D230 - компания BP-Azerbaijan.

Отмечается, что в октябре процесс обработки данных полностью завершен и в настоящее время ведутся работы по оценке перспективной структуры. Если результаты интерпретации сейсморазведки будут положительными, может начаться основная программа разведки.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке потенциальных перспективных структур блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря в апреле 2018 года. В октябре того же года парламент ратифицировал соглашение.

По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR.

Блок D230 расположен в 80 км от береговой линии Азербайджана и занимает площадь 3 222 кв. км. Глубина воды колеблется от 100 до 800 м.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке D230 blokunun qiymətləndirilməsi işləri aparılır

Новости партнеров

Самое читаемое

Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
11 ноября 2020 г. 19:24
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Начинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
ВидеоНачинается вывод вооруженных сил Армении из Нагорного Карабаха
10 ноября 2020 г. 07:26
Пашинян признал, что подписал тяжелый для Армении документ
Пашинян признал, что подписал тяжелый для Армении документ
10 ноября 2020 г. 02:06
Командир корпуса армянской армии подал в отставку
Командир корпуса армянской армии подал в отставку
11 ноября 2020 г. 18:50
Кельбаджар, Агдам, Лачин возвращается Азербайджану
Кельбаджар, Агдам, Лачин возвращается Азербайджану
10 ноября 2020 г. 05:09
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi