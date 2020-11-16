Проводится оценка блока D230

По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR

Программа трехмерной сейсморазведки на блоке D230, расположенном в азербайджанском секторе Каспийского моря, начатая в декабре 2019 года, завершилась 14 марта.

Об этом Report сообщает со ссылкой на оператора блока D230 - компания BP-Azerbaijan.

Отмечается, что в октябре процесс обработки данных полностью завершен и в настоящее время ведутся работы по оценке перспективной структуры. Если результаты интерпретации сейсморазведки будут положительными, может начаться основная программа разведки.

Отметим, что Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и BP подписали новое соглашение о долевом разделе добычи по совместной разведке потенциальных перспективных структур блока D230 в бассейне Северного Абшерона в азербайджанском секторе Каспийского моря в апреле 2018 года. В октябре того же года парламент ратифицировал соглашение.

По условиям соглашения PSA, заключенного сроком на 25 лет, доля участия BP - оператора в период разведки, составит 50%, вторая половина будет принадлежать SOCAR.

Блок D230 расположен в 80 км от береговой линии Азербайджана и занимает площадь 3 222 кв. км. Глубина воды колеблется от 100 до 800 м.