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Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 34%

Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 34% Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода за указанный период составила 33,8 млн кубометров газа
Энергетика
4 февраля 2021 г. 16:56
Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 34%

За 2020 год операционные расходы на деятельность в рамках проекта Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) составили 47 млн долларов США, что на 1 млн долларов или 2,08% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 13 млн долларов, что на 21 млн долларов США или в 2,6 раза меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода за указанный период составила 33,8 млн кубометров газа, что на 9,8 млн кубометров или 33,8% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

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Версия на английском языке Throughput of South Caucasus Pipeline increases 34%
Версия на азербайджанском языке Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin ötürücülük gücü 34 % artıb

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