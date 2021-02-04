Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 34%

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода за указанный период составила 33,8 млн кубометров газа

За 2020 год операционные расходы на деятельность в рамках проекта Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) составили 47 млн долларов США, что на 1 млн долларов или 2,08% меньше, чем в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 13 млн долларов, что на 21 млн долларов США или в 2,6 раза меньше аналогичного показателя за прошлый год.

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода за указанный период составила 33,8 млн кубометров газа, что на 9,8 млн кубометров или 33,8% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%), TPAO (19%).