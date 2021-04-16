Прокачка по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум выросла на 51%

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам 46,3% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод)

В январе-марте этого года по магистральным газопроводам Азербайджана транспортировано 9 811 млн кубометров газа.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 12,8% больше по сравнению с соответствующим периодом 2020 года.

В общем объеме газа, прокачанного по магистральным газопроводам 46,3% пришлось на трубопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южно-Кавказский газопровод).

За отчетный период по данному трубопроводу транспортировано 4 539,8 млн кубометров газа, что на 51,4% больше аналогичного периода прошлого года.