Прогноз по ценам на нефть на ближайшие 5 лет снижен

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Агентство Argus ухудшило свой прогноз по ценам на нефть на ближайшие пять лет на фоне более стабильной, чем ожидалось ранее, добычи сланцевой нефти в США.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент нефтехимического подразделения агентства Argus Dewitt Дэйв Маккасвилл.

"В нашем прошлогоднем прогнозе мы полагали, что в ближайшие пять лет цены на нефть могут восстановиться до 75 долларов за баррель или немного больше. Сейчас мы придерживаемся более консервативного взгляда. Стоимость нефти, возможно, на пути к достижению уровня в приблизительно 60 долларов за баррель в следующие пять лет", - сказал Маккасвилл в ходе своего выступления на конференции "Монетизация газа России и СНГ", проходящей в Москве.

По словам вице-президента Argus Dewitte, ухудшение прогноза связано с более стабильной, чем ожидалось ранее, добычей сланцевой нефти в США. В то же время рост спроса на нефть в мире оказался более медленным, чем прогнозировалось ранее.