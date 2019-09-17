Приватизация коммунального газового предприятия Греции вновь на повестке дня

Вопрос о Государственной газовой корпорации (DEPA) снова вернулся в повестку дня правительства в преддверии важных решений по приватизации коммунального предприятия, 65% которого принадлежит государственному фонду приватизации (TAIPED), а 35% - Hellenic Petroleum (HELPE).

Как передает Report со ссылкой на греческие СМИ, министр энергетики Костис Хатзидакис неоднократно заявлял о намерении правительства немедленно начать процедуру приватизации, и по мнению HELPE, этот процесс уже подготовлен. Обе стороны также договариваются не только о том, чтобы уступить коммерческую деятельность газовой компании, но также о ее сетях и инфраструктуре, в которой правительство будет добиваться продажи контрольного пакета акций.

В отличие от предыдущего правительства, которое настаивало на том, чтобы государство продолжало владеть инфраструктурой и сетями, новая администрация считает, что для этого нет никаких оснований после того, как национальная газовая сеть будет передана частным инвесторам с продажей греческой газовой сети оператору DESFA.

В настоящее время министерство изучает различные законодательные сценарии, наиболее вероятным из которых является создание холдинговой компании, которая будет осуществлять раздельную продажу каждой дочерней компании DEPA, хотя это может означать, что будет продаваться только небольшая часть имущества предприятия.