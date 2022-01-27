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Приросту мощностей на базе ВИЭ в мире предрекли очередной рекорд

Приросту мощностей на базе ВИЭ в мире предрекли очередной рекорд Установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году увеличится на 295 ГВт, что станет рекордным приростом второй год подряд.
Энергетика
27 января 2022 г. 06:44
Приросту мощностей на базе ВИЭ в мире предрекли очередной рекорд

Установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году увеличится на 295 ГВт, что станет рекордным приростом второй год подряд.

Как передает Report, об этом говорится в обзоре мировой экономики на 2022 год международной консалтинговой компании PwC.

Специалисты отметили, что в 2022 году треть от общемирового объема электроэнергии может быть получена с использованием возобновляемых источников, при этом потребление угля продолжит снижаться.

"Прогнозы по мощностям дают основание предположить, что установленная мощность электростанций на основе возобновляемых источников увеличится на 295 гигаватт (ГВт) - рекордный показатель второй год подряд", - отмечается в исследовании.

Для энергетики на основе ВИЭ 2022 год может еще одним рекордным годом, считают специалисты, поскольку снижающиеся цены и "общемировой импульс" от состоявшейся 26-й Конференции ООН об изменении климата (COP26) способствуют тому, чтобы на долю ВИЭ приходилось более 30% общемирового производства электроэнергии.

Самая большая доля в приросте мощностей в 2022 году придется на солнечную энергетику и ветроэнергетику, особенно в США и Китае, следует из обзора. Отмечается, что это облегчит переход к чистой энергетике с учетом выполнения принятых на COP26 обязательств по постепенному отказу от использования угля и прекращению к концу 2022 года международной государственной поддержки энергетики, работающей на ископаемом топливе без использования технологий по сокращению выбросов углекислого газа.

"Мы ожидаем, что в обсуждениях по возобновляемым источникам энергии станут рассматриваться вопросы, связанные с системами хранения и передачи, которые являются одним из ключевых элементов процесса повышения устойчивости энергосетей", - также подчеркнули специалисты.

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