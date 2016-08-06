Прибыль крупнейшей буровой компании сократилась почти вдвое

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Прибыль одной из крупнейших в мире буровых компаний Transocean во втором квартале этого года сократилась почти вдвое и упала до 943 млн. долларов по сравнению с 1,88 млрд. долларами во 2-м квартале прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, во 2-м квартале текущего года чистая прибыль контрольной доли компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилась с 342 млн. долларов до 77 млн. долларов.