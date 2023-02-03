Президент Румынии: ЮГК доказал свою стратегическую важность в обеспечении энергобезопасности Европы

Южный газовый коридор за два года, прошедшие с момента его ввода в эксплуатацию, вне всяких сомнений доказал свою стратегическую важность для энергетической безопасности Европы.

Южный газовый коридор (ЮГК) за два года с момента его ввода в эксплуатацию, вне всяких сомнений, доказал свою стратегическую важность для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на 9-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Этот коридор становится еще более важным именно в это время, когда война России против Украины резко изменила геополитический контекст, особенно когда мы говорим об энергетической безопасности. На этом фоне Европейский союз и государства-члены предприняли решительные шаги по существенному снижению зависимости от ненадежных источников газа",- сказал Клаус Йоханнис.

Он добавил, что ответы на энергетические вопросы Европы предполагают солидарность, региональное сотрудничество и диверсификацию источников и транспортных маршрутов.

"Это ключевые принципы, воплощенные в таких проектах, как Южный газовый коридор. В 2022 году мы все столкнулись с беспрецедентными энергетическими проблемами: нехватка газа или отсутствие доступных поставок газа, волатильность цен, турбулентность на рынке. Эти проблемы потребовали комплексной политики и изменений в регулировании. Азербайджанский газ, поставляемый по Южному газовому коридору, стал страховкой для многих государств региона",- заявил президент Румынии.