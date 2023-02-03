О нас

Президент Румынии: ЮГК доказал свою стратегическую важность в обеспечении энергобезопасности Европы

Президент Румынии: ЮГК доказал свою стратегическую важность в обеспечении энергобезопасности Европы Южный газовый коридор за два года, прошедшие с момента его ввода в эксплуатацию, вне всяких сомнений доказал свою стратегическую важность для энергетической безопасности Европы.
Энергетика
3 февраля 2023 г. 11:11
Президент Румынии: ЮГК доказал свою стратегическую важность в обеспечении энергобезопасности Европы

Южный газовый коридор (ЮГК) за два года с момента его ввода в эксплуатацию, вне всяких сомнений, доказал свою стратегическую важность для энергетической безопасности Европы.

Как сообщает Report, об этом президент Румынии Клаус Йоханнис заявил на 9-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-ом министерском заседании в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Этот коридор становится еще более важным именно в это время, когда война России против Украины резко изменила геополитический контекст, особенно когда мы говорим об энергетической безопасности. На этом фоне Европейский союз и государства-члены предприняли решительные шаги по существенному снижению зависимости от ненадежных источников газа",- сказал Клаус Йоханнис.

Он добавил, что ответы на энергетические вопросы Европы предполагают солидарность, региональное сотрудничество и диверсификацию источников и транспортных маршрутов.

"Это ключевые принципы, воплощенные в таких проектах, как Южный газовый коридор. В 2022 году мы все столкнулись с беспрецедентными энергетическими проблемами: нехватка газа или отсутствие доступных поставок газа, волатильность цен, турбулентность на рынке. Эти проблемы потребовали комплексной политики и изменений в регулировании. Азербайджанский газ, поставляемый по Южному газовому коридору, стал страховкой для многих государств региона",- заявил президент Румынии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rumıniya Prezidenti: “SGC Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji əhəmiyyətini sübuta yetirib”

Другие новости из категории

Ильхам Алиев: Мир изменился, вопросы энергобезопасности приобрели большую важность для каждой страны
Ильхам Алиев: Мир изменился, вопросы энергобезопасности приобрели большую важность для каждой страны
3 февраля 2023 г. 11:41
Азербайджан планирует удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу
Азербайджан планирует удвоить к 2027 году экспорт газа в Европу
3 февраля 2023 г. 10:42
Президент: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергобезопасности
Президент: В прошлом году произошел ряд важных событий, демонстрирующих нашу общую приверженность энергобезопасности
3 февраля 2023 г. 10:39
Нефть слабо подешевела на ожиданиях по спросу в Китае
Нефть слабо подешевела на ожиданиях по спросу в Китае
3 февраля 2023 г. 10:38
Президент: Азербайджан и Румыния будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности
Президент: Азербайджан и Румыния будут в тесной координации предпринимать шаги в области энергобезопасности
3 февраля 2023 г. 10:26
В Баку проходит 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по ЮГК
ФотоВ Баку проходит 9-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по ЮГК
3 февраля 2023 г. 10:25
Казахстан по итогам 2022 года поставил 1,8 млн тонн нефти в обход России
Казахстан по итогам 2022 года поставил 1,8 млн тонн нефти в обход России
3 февраля 2023 г. 09:55
Цена азербайджанской нефти упала ниже 85 долларов
Цена азербайджанской нефти упала ниже 85 долларов
3 февраля 2023 г. 09:20
Клаус Йоханнис: Завтра Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение
Клаус Йоханнис: Завтра Romgaz и SOCAR подпишут новое соглашение
2 февраля 2023 г. 22:37
Ильхам Алиев: Проект зеленой энергетике - стратегический проект, требующий огромных инвестиций
Ильхам Алиев: Проект зеленой энергетике - стратегический проект, требующий огромных инвестиций
2 февраля 2023 г. 21:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi