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Президент SOCAR встретился с вице-президентом компании PetroVietnam

Президент SOCAR встретился с вице-президентом компании PetroVietnam Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом компании Petrovietnam Ле Хуаном Хуэном.
Энергетика
31 мая 2023 г. 22:44
Президент SOCAR встретился с вице-президентом компании PetroVietnam

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом компании Petrovietnam Ле Хуаном Хуэном.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом имеет исторические корни. Было подчеркнуто, что визит первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в эту страну в 1983 году заложили основу дружественных отношений между странами.

Стороны выразили удовлетворенность успешным сотрудничеством в области торговли сырой нефтью, были рассмотрены вопросы, касающиеся студентов, обучающихся в Азербайджане, возможностей расширения реализуемых совместных проектов, текущего и будущего сотрудничества в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSOCAR-ın prezidenti “Petrovietnam” şirkətinin vitse-prezidenti ilə görüşüb

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