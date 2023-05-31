Президент SOCAR встретился с вице-президентом компании PetroVietnam

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом компании Petrovietnam Ле Хуаном Хуэном.

Президент Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшан Наджаф встретился с делегацией, возглавляемой вице-президентом компании Petrovietnam Ле Хуаном Хуэном.

Как передает Report со ссылкой на SOCAR, на встрече было отмечено, что сотрудничество между Азербайджаном и Вьетнамом имеет исторические корни. Было подчеркнуто, что визит первого президента Социалистической Республики Вьетнам Хо Ши Мина в Азербайджан в 1959 году и общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в эту страну в 1983 году заложили основу дружественных отношений между странами.

Стороны выразили удовлетворенность успешным сотрудничеством в области торговли сырой нефтью, были рассмотрены вопросы, касающиеся студентов, обучающихся в Азербайджане, возможностей расширения реализуемых совместных проектов, текущего и будущего сотрудничества в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии.