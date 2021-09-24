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Президент: Освобожденные территории Азербайджана обладают 7 200 мегаватт солнечной и 2 000 мегаватт ветряной энергии

Президент: Освобожденные территории Азербайджана обладают 7 200 мегаватт солнечной и 2 000 мегаватт ветряной энергии "Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов по сравнению с базовым 1990 годом. Наряду с этим, в рамках Парижск
Энергетика
24 сентября 2021 г. 02:14
Президент: Освобожденные территории Азербайджана обладают 7 200 мегаватт солнечной и 2 000 мегаватт ветряной энергии

"Азербайджан ратифицировал Парижское соглашение по климату, добровольно взял на себя обязательство по снижению до 2030 года уровня эмиссий газов, создающих тепловой эффект, на 35 процентов по сравнению с базовым 1990 годом. Наряду с этим, в рамках Парижского соглашения мы изучаем возможности определения условных целей на 2050 год".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в ходе общих дебатов на 76-й сессии Генассамблеи ООН в видеоформате.

"В настоящее время доля возобновляемой энергии в общем производстве энергии в стране составляет 17 процентов. Наша цель - к 2030 году довести эту цифру до 30 процентов. Подписаны контракты с тремя крупными международными энергетическими компаниями о вложении инвестиций в строительство в предстоящие 3-4 года 3 ветряных и солнечных электростанций, общая мощность которых составит 700 мегаватт. Один из проектов будет реализован в регионе Восточного Зангезура, освобожденного от армянской оккупации во время 44-дневной Отечественной войны. Эта солнечная электростанция мощностью 240 мегаватт станет крупнейшим на освобожденных территориях Азербайджана проектом вложения прямых иностранных инвестиций. Я призываю и другие международные энергетические компании к инвестированию проектов зеленой энергии на освобожденных территориях Азербайджана.

Недавно я объявил освобожденные Карабах и Восточный Зангезур Зоной зеленой энергии. Освобожденные территории Азербайджана обладают подтвержденным энергетическим потенциалом возобновляемой энергии, составляющим 7 200 мегаватт солнечной и 2 000 мегаватт ветряной энергии.

Наряду с экспортом сырой нефти и газа Азербайджан в последние годы стал экспортером электроэнергии. Сегодня мы экспортируем электроэнергию в четыре соседние страны. В то же время в связи с ростом численности населения и экономическим развитием возрастает и внутреннее потребление энергии. За 8 месяцев текущего года, рост в ненефтяной промышленности Азербайджана составил на 18.4 процента", - сказал Президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President: Liberated territories of Azerbaijan have proven potential of 7200 megawatts of solar energy and 2000 megawatts of wind energy
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Azad olunmuş ərazilərin 7 200 meqavat günəş, 2 000 meqavat külək enerjisi potensialı var"

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