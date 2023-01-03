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Президент Болгарии: Будет представлен проект по дополнительной транспортировке азербайджанского газа в Европу

Президент Болгарии: Будет представлен проект по дополнительной транспортировке азербайджанского газа в Европу Глава болгарского государства Румен Радев обратил внимание на проект дополнительных поставок азербайджанского природного газа в Европу, который будет представлен 3 февраля в Баку.
Энергетика
3 января 2023 г. 23:17
Президент Болгарии: Будет представлен проект по дополнительной транспортировке азербайджанского газа в Европу

Глава болгарского государства Румен Радев обратил внимание на проект дополнительных поставок азербайджанского природного газа в Европу, который будет представлен 3 февраля в Баку.

Как передает Report, об этом Радев заявил во время приема министра энергетики и природных ресурсов Фатиха Донмеза, который находится с визитом в Болгарии для подписания соглашения о доступе к турецкой газотранспортной сети между «Булгаргаз» и «Боташ».

По инициативе Болгарии к этому проекту присоединились Румыния, Венгрия, Словакия и Австрия.

Президент Радев предложил углубить сотрудничество в сфере энергетики между Болгарией и Турцией.

Со своей стороны, министр Фатих Донмез увидел возможности для расширения сотрудничества между Болгарией и Турцией:

«Турция, учитывая ее географическое положение и имеющуюся в ее распоряжении инфраструктуру, готова оказать помощь в поставке источников, будь то из региона Каспийского моря, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья».

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Версия на азербайджанском языке Bolqarıstan Prezidenti: “Azərbaycan qazının Avropaya əlavə nəqli ilə bağlı layihə təqdim olunacaq”

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