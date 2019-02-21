Президент Азербайджана: "Мы достигли поставленной цели, которая заключалась в диверсификации транспортировки энергетических ресурсов"

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ «Если мы взглянем на хронологию нашей энергетической отрасли, то увидим, что постепенно мы достигли поставленной цели, которая заключалась в диверсификации транспортировки энергетических ресурсов и создании для этого современной инфраструктуры».

Как передаёт Report со ссылкой на «АЗЕРТАДЖ», об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе пятого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

«С этой точки зрения ввод в действие в конце 1990-х годов нефтепровода Баку-Супса, соединяющего Каспийское и Черное моря, был важным вопросом для транспортировки и диверсификации энергоресурсов. После этого, в 2006 году, был введен в строй трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. Это было историческим событием. Благодаря этому гигантскому проекту компании получили возможность вкладывать больше инвестиций и добывать больше нефти. Мы же увеличили экспорт насколько это было возможно, и сегодня нефть по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан транспортируется и в другие страны».