Премьер-министры Азербайджана и Грузии обсудили реализуемые энергетические проекты

Тбилиси. 16 мая. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Грузии премьер-министр Азербайджана Артур Раси-заде встретился с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

Как сообщает Report, на встрече состоялся обмен мнениями по энергетическим проектам, реализуемым на Южном Кавказе, нефтегазовым трубопроводам Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Эрзурум, энергетическому коридору Восток-Запад, а также перспективам развития проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс.

Артур Раси-заде отметил, что между двумя странами существуют древние исторические дружеские отношения, Азербайджан всегда оказывает интерес к развитию этих отношений: "В то же время, мы понимаем важность проектов, реализуемых с Грузией. Эти проекты играют важную роль как в укреплении нашей государственной независимости, так и в укреплении экономических отношений".

Георгий Квирикашвили выразил благодарность азербайджанской стороне за привлечение к энергетическим проектам, а также за заботу и внимание по решению газовой и других проблем.