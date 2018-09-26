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    Представители "Газпром нефти" ознакомились с учебными центрами SOCAR

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Представители компании "Газпром нефть" ознакомились с учебными центрами Управления тренинга, обучения и сертификации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

    Как сообщает Report со ссылкой на управление, глава департамента развития культуры безопасности Санкт-Петербургского головного офиса "Газпром нефти" Асия Кусуньярова, руководитель специальной программы развития по тренингам Айгюль Галлямова, главный специалист по статистике и контрактам Елена Волик побывали в Учебном центре охраны человеческой жизни на море и в Гобустанском региональном учебном центре при управлении тренинга, обучения и сертификации.

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