Представители "Газпром нефти" ознакомились с учебными центрами SOCAR

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Представители компании "Газпром нефть" ознакомились с учебными центрами Управления тренинга, обучения и сертификации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на управление, глава департамента развития культуры безопасности Санкт-Петербургского головного офиса "Газпром нефти" Асия Кусуньярова, руководитель специальной программы развития по тренингам Айгюль Галлямова, главный специалист по статистике и контрактам Елена Волик побывали в Учебном центре охраны человеческой жизни на море и в Гобустанском региональном учебном центре при управлении тренинга, обучения и сертификации.