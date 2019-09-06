Представитель SOCAR: Благодаря господдержке бензин не подорожает

"Все нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в мире останавливаются на текущий ремонт раз в год. Это технический ремонт".

Об этом заявил Report глава Центра нефтяных исследований, эксперт-экономист Ильхам Шабан.

По его словам, в Азербайджане и раньше происходило такое: "В то время люди никогда не сталкивались с такой проблемой, как рост цен на бензин или импорт топлива Азербайджаном".

Нет причин для ажиотажа

Эксперт приводит две причины: "Первая из них заключается в том, что текущий ремонт длился две-три недели. Объем нефтепродуктов, хранимых в резервуарах нефтеперерабатывающего завода им. Гейдара Алиева, позволял полностью покрывать потребности страны в топливе на период ремонта. Однако следует учитывать, что в последующие годы, особенно после 2010 года, мы наблюдали очень высокие объемы импорта автомобилей в Азербайджан. Показатели за 2010-2015 годы говорят о том, что ежегодно импортировалось 75 тыс. или даже 100 тыс. автомобилей. Если количество автомобилей увеличивается с каждым годом, то спрос на бензин, топливо также должен расти".

И. Шабан отмечает, что с 2015 года импорт автомобилей резко сократился, но по-прежнему в страну ввозилось в среднем, 15-20 тыс. автомобилей в год: "Такое количество автомобилей несомненно требует использование топлива, в связи с чем растет потребление".

Глава центра напомнил, что с 2018 года на НПЗ им. Гейдара Алиева, помимо текущего ремонта, проводится модернизация: "Завод останавливается уже на месяц. То есть период ремонта продлевается, а внутреннее потребление растет. Поэтому, наряду с высокооктановым, в страну ввозится и самый популярный среди потребителей низкооктановый бензин марки AI-92. Естественно, импортный бензин дороже. Колебания цен в течение этого периода и их возврат к прежнему значению могут создавать неудобства для потребителей".

Глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан "Цены на топливном рынке Азербайджана регулируются государством, поэтому нет причин для каких-либо изменений или ажиотажа среди потребителей"

Эксперт отметил, что рынок топлива в Азербайджане не подчиняется рыночным законам, он регулируется государством: "Именно поэтому в прошлом году Кабинет министров принял такое решение с тем, чтобы подстраховаться на период ремонта, поскольку продолжительность ремонта составляет месяц, или чуть больше, а решение действует в течение 90 дней. Здесь учитываются и форс-мажорные обстоятельства, а пошлины на импорт бензина в течение этого периода отменяются. В результате цены на внутреннем рынке остаются стабильными. Ситуация повторяется и в этом году, потому что реконструкция завода продолжается".

Напомним, что Кабинет министров внес изменение в постановление о "Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджанской Республики, ставках импортных таможенных пошлин и ставках экспортных таможенных пошлин". В соответствии с документом, подписанным премьер-министром Новрузом Мамедовым, импортируемые в Азербайджан автомобильный бензин марки АI-92 и выше, а также АI-95 и ниже этого октанового числа освобождены от таможенной пошлины. Согласно изменению, ставка таможенной пошлины для указанных видов бензина снижена с 15% до 0%.

Еще одним решением Кабмина ставка акцизного налога при импорте АI-92 и выше, в том числе меньше октанового числа АI-95 снижена с 200 манатов до одного маната за тонну. Эти постановления вступают в силу с 1 сентября 2019 года и будут действовать в течение 90 дней.

Роста цен не ожидается

Замначальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил Report, что ежегодно в стране импорт бензина освобождается от пошлин.

По его словам, это связано с тем, что как и все нефтеперерабатывающие заводы, НПЗ имени Гейдара Алиева, основной источник производства топлива в Азербайджане, раз в год останавливается на ремонтно-наладочные работы: "В последние годы период ремонтно-наладочных работ продлевается из-за масштабной модернизации завода. Основной целью этой модернизации является обеспечение потребителей в Азербайджане более качественным бензином и дизтопливом в ближайшие годы, а также выпуск топлива по стандарту Евро-5".

Официальный представитель SOCAR Ибрагим Ахмедов "Временные ремонтные работы на НПЗ в Азербайджане не приведут к росту цен на бензин".

Представитель SOCAR отметил, что поскольку остановка некоторых установок и проведение анализа требует больше времени, то накопленного в течение года топлива недостаточно для потребления в период остановки завода: "Поэтому мы ввозим определенные объемы AI-92. Это временная мера. В дальнейшем эксплуатация оборудования возобновляется и необходимость в импорте отпадает. Правительство идет на эти меры для снижения ущерба SOCAR от импорта за этот период. Ущерб связан с тем, что цена на бензин за рубежом выше тарифа на продажу бензина в Азербайджане. Иными словами, продажа импортного бензина на внутреннем рынке для нас является убыточной, а не прибыльной".

По словам И. Ахмедова, бензин АI-92 останется по текущей цене в 0,90 маната: "Именно благодаря поддержке государства временный импорт бензина не приводит к росту цен на топливо. В предыдущие годы ситуация была аналогичной. Правительство в поддержку SOCAR освободило бензин от импортных пошлин, чтобы избежать роста цен. Это сокращает наши потери, а остальная часть потерь компенсируется из госбюджета".

Представитель SOCAR подчеркнул, что социальная политика государства заключается в том, чтобы цены на бензин и дизтопливо в Азербайджане оставались низкими: "В целом, местные потребители должны покупать топливо по низким ценам. Государство при необходимости обеспечивает это как путем освобождения импорта от пошлин, так и за счет предоставления дополнительных средств из бюджета. В результате временные ремонтные работы не приведут к росту цен на бензин".

По его словам, скорее всего, необходимости в импорте дизтоплива, как и в прошлом году, не возникнет: "Завод продолжит производство дизтоплива. В основном, потребуется импорт бензина марки AI-92. В прошлом году объемы импорта были ниже объема месячного потребления. Вполне вероятно, что в этом году этот показатель не будет сильно отличаться от прошлогоднего импорта. Точные цифры станут известны по итогам процесса".

Откуда и в каком количестве Азербайджан импортировал бензин?

В 2018 году на период ремонтных работ на НПЗ имени Гейдара Алиева в Азербайджан было импортировано 72 596,05 тонны автомобильного бензина AI-92 на сумму 58 млн 913,5 тыс. долларов.

В 2017 году общий объем импорта бензина составил 78 253,61 тонны. Общая стоимость объемов составила 46 млн 537,38 тыс. долларов. Таким образом, импорт бензина в 2018 году снизился на 7,3%, а сумма выросла на 26,6%.

Так, в 2018 году Азербайджан закупал бензин AI92 в основном в России, Великобритании и стран Черноморского региона. В прошлом году из России ввезено 39 397,5 тонн бензина на сумму 32 млн 18,4 тыс. долларов, из Великобритании - 32 658,55 тонн бензина стоимостью 26 млн 895 тыс. долларов.