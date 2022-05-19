Польская компания PGNiG подала новый судебный иск к "Газпрому"

Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов от суммы "переплаты" за газ в 2014-2020 годах.

Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов от суммы "переплаты" за газ в 2014-2020 годах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в квартальном отчете компании.



"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.

Также PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже.



В 2015 году польская компания инициировала разбирательство против "Газпрома", в котором требовала пересмотреть цену на газ, поставлявшийся по контракту 1996 года. В 2020 году Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу с 1 ноября 2014 года, и российская компания выплатила по решению суда более миллиарда долларов.