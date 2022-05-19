О нас

Польская компания PGNiG подала новый судебный иск к "Газпрому"

Польская компания PGNiG подала новый судебный иск к "Газпрому" Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов от суммы "переплаты" за газ в 2014-2020 годах.
Энергетика
19 мая 2022 г. 13:11
Польская компания PGNiG подала новый судебный иск к Газпрому

Польская компания PGNiG собирается судиться с российским "Газпромом" для получения выплаты процентов от суммы "переплаты" за газ в 2014-2020 годах.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в квартальном отчете компании.

"31 марта 2022 года PGNiG S.A. направила "Газпрому" запрос о возбуждении арбитражного разбирательства в связи с требованием о взыскании процентов с сумм, переплаченных PGNiG за природный газ, поставленный в период с ноября 2014 года по февраль 2020 года", — говорится в документе.

Также PGNiG ожидает ответа "Газпрома" на запрос об арбитраже.

В 2015 году польская компания инициировала разбирательство против "Газпрома", в котором требовала пересмотреть цену на газ, поставлявшийся по контракту 1996 года. В 2020 году Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу с 1 ноября 2014 года, и российская компания выплатила по решению суда более миллиарда долларов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив
В Азербайджане создается “Центр правовой экспертизы и законодательных инициатив"
19 мая 2022 г. 12:42
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
Министр сельского хозяйства: Израиль готов закупать пшеницу из Азербайджана
19 мая 2022 г. 11:28
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
Ильхам Алиев: Между нами существует полное взаимопонимание, и мы трудимся с большим желанием
19 мая 2022 г. 02:02
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
Президент: Азербайджан уже не является страной, получающей иностранную помощь или международные кредиты
19 мая 2022 г. 01:56
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
Президент: Азербайджан - страна, не имеющая выхода к открытому морю, мы превратили его в важный транспортный центр
19 мая 2022 г. 01:40
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
Президент: Мы добились снижения уровня безработицы до 5-6 процентов
19 мая 2022 г. 01:33
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
Глава государства: Энергетический сектор традиционно являлся ведущим сектором нашей экономики
19 мая 2022 г. 01:28
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
Ильхам Алиев: В Азербайджане благоприятная бизнес-среда для инвесторов
19 мая 2022 г. 01:22
В Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
ФотоВ Баку состоялся азербайджано-литовский бизнес-форум
19 мая 2022 г. 01:13
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
Азербайджанский лидер: Мы привержены миру и хотим достичь его как можно скорее
18 мая 2022 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi