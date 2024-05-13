О нас

Готовятся предложения по применению стандарта Евро-5 на ввозимые в Азербайджан автомобили

Готовятся предложения по применению стандарта Евро-5 на ввозимые в Азербайджан автомобили Изучается вопрос применения стандарта "Евро-5" для импортируемых в Азербайджан автомобилей
Энергетика
13 мая 2024 г. 18:40
Готовятся предложения по применению стандарта Евро-5 на ввозимые в Азербайджан автомобили

В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению стандарта "Евро-5" и более высоких экологических стандартов для импортируемых в Азербайджан автотранспортных средств.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Предложения должны быть подготовлены министерством экономики (Азербайджанским институтом стандартизации), Государственным таможенным комитетом, министерством внутренних дел, министерством экологии и природных ресурсов и представлены в Комиссию до 1 сентября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycana idxal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə “Avro-5”in tətbiqi araşdırılır

Экслюзивные новости

В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
В ближайшие дни в Ходжалы вернутся первые 50 семей
13 мая 2024 г. 17:01
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
ИСЕСКО: Скорость работ в Карабахе показывает стремление Азербайджана быстро вернуть регион к жизни
10 мая 2024 г. 12:45
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
Гендиректор ИСЕСКО: COP29 станет поворотным моментом в борьбе с изменением климата
10 мая 2024 г. 12:23
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
Йозеф Храбина: Между Баку и Братиславой существуют множество сфер для сотрудничества
10 мая 2024 г. 12:14
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
Болгарский эксперт: Энергосотрудничество - в центре двусторонних отношений с Азербайджаном
8 мая 2024 г. 12:32
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
Джефф Тейлор: Важный шаг Азербайджана - включение устойчивого развития в законодательство
6 мая 2024 г. 10:22
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
Евгений Жуков: Азербайджан поставил климатические цели – АБР готов поддержать
6 мая 2024 г. 09:05
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
Шарифов: Правительство может привлечь средства АБР для железнодорожной инфраструктуры 
4 мая 2024 г. 18:42
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
Советник АБР: Переход на  чистую энергетику - хороший бизнес
4 мая 2024 г. 15:32
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
Норвежский путешественник: Представления не имел, как серьезно минное загрязнение в Карабахе
4 мая 2024 г. 13:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi