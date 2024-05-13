Готовятся предложения по применению стандарта Евро-5 на ввозимые в Азербайджан автомобили

Изучается вопрос применения стандарта "Евро-5" для импортируемых в Азербайджан автомобилей

В Азербайджане будут подготовлены предложения по применению стандарта "Евро-5" и более высоких экологических стандартов для импортируемых в Азербайджан автотранспортных средств.

Как сообщает Report, это отражено в Дорожной карте на 2024 год по стимулированию обращения экологически чистых и безопасных транспортных средств и совершенствованию инфраструктуры Комиссии по бизнес-среде и международным рейтингам.

Предложения должны быть подготовлены министерством экономики (Азербайджанским институтом стандартизации), Государственным таможенным комитетом, министерством внутренних дел, министерством экологии и природных ресурсов и представлены в Комиссию до 1 сентября.