В Румынии крупнейший НПЗ запущен после капитального ремонта

Компания Rompetrol Rafinare, входящая в состав Группы KMG International (Rompetrol), завершила капитальный ремонт самого крупного в Румынии нефтеперерабатывающего завода Petromidia Năvodari.

Компания Rompetrol Rafinare, входящая в состав Группы KMG International (Rompetrol), завершила капитальный ремонт самого крупного в Румынии нефтеперерабатывающего завода Petromidia Năvodari.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение KMG International.

"Rompetrol Rafinare начала процессы перезапуска производственных мощностей НПЗ Petromidia Năvodari после завершения в срок работ по техобслуживанию, повторной сертификации и модернизации оборудования. Установки будут запускаться поэтапно, с выходом на оптимальную мощность в кратчайшие сроки", - говорится в информации.

Компания отмечает, что таким образом успешно завершила очередной капитальный ремонт крупнейшего в Румынии и одного из самых современных в Черноморском регионе НПЗ, начатый 8 марта. Капремонт Petromidia кампания Rompetrol Rafinare проводит циклично каждые 4 года.

В 2024 году Rompetrol Rafinare планирует переработать около 5 млн тонн сырья, рассчитывая добиться повышенных выходов и больших объемов светлых нефтепродуктов — 2,19 млн тонн дизельного топлива и соответственно 1,34 млн тонн бензина.

Основными акционерами Rompetrol Rafinare являются KMG International (54,63% - прямо и косвенно) и румынское государство через Министерство энергетики (44,7%).