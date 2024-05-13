О нас

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен Американские компании, занимающиеся добычей нефти на сланцевых месторождениях, столкнулись сразу с несколькими коллективными исками, в которых их обвиняют в сговоре с целью ограничения добычи и завышения цен на топливо.
Энергетика
13 мая 2024 г. 18:49
Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Американские компании, занимающиеся добычей нефти на сланцевых месторождениях, столкнулись сразу с несколькими коллективными исками, в которых их обвиняют в сговоре с целью ограничения добычи и завышения цен на топливо.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Ответчиками выступают, в числе прочих, ExxonMobil, Occidental Petroleum и Diamondback Energy, причем количество самих исков составляет не менее 10, отмечает FT.

Последний из таких коллективных исков был подан в понедельник в окружной суд штата Нью-Мехико от лица водителей в нескольких штатах. В нем, в частности, утверждается, что компании не стали наращивать объемы добычи в период скачка цен на нефть в начале войны в Украине, что не соответствует "их исторической практике и рациональным интересам".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Евровидение-2024: Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
"Евровидение-2024": Представители Азербайджана не смогли выйти в финал
8 мая 2024 г. 01:25
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе Евровидение
Нидерландского певца отстранили от участия в конкурсе "Евровидение"
11 мая 2024 г. 08:58
В Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
ВидеоВ Тбилиси завершился самый массовый митинг противников законопроекта об иноагентах
12 мая 2024 г. 00:39
В Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
ВидеоВ Санкт-Петербурге приступили к подъему упавшего в реку Мойку автобуса
10 мая 2024 г. 18:45
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
Сила землетрясение в Лянкяране в эпицентре достигла шести баллов
11 мая 2024 г. 19:05
Определились все участники финала Евровидения-2024
Определились все участники финала "Евровидения-2024"
10 мая 2024 г. 01:46
Стартовал второй полуфинал Евровидение 2024
Стартовал второй полуфинал "Евровидение 2024"
9 мая 2024 г. 23:23
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
В Азербайджане отмечается 79-летие со дня победы над фашизмом
9 мая 2024 г. 00:00
Победитель Евровидения-2024 разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
ВидеоПобедитель "Евровидения-2024" разбил на сцене свой трофейный стеклянный микрофон
12 мая 2024 г. 04:09
В результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
ФотоВ результате обстрела Белгорода погиб один, пострадали 29 человек
11 мая 2024 г. 23:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi