Производителей сланцевой нефти в США обвиняют в сговоре с целью завышения цен

Американские компании, занимающиеся добычей нефти на сланцевых месторождениях, столкнулись сразу с несколькими коллективными исками, в которых их обвиняют в сговоре с целью ограничения добычи и завышения цен на топливо.

Американские компании, занимающиеся добычей нефти на сланцевых месторождениях, столкнулись сразу с несколькими коллективными исками, в которых их обвиняют в сговоре с целью ограничения добычи и завышения цен на топливо.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Ответчиками выступают, в числе прочих, ExxonMobil, Occidental Petroleum и Diamondback Energy, причем количество самих исков составляет не менее 10, отмечает FT.

Последний из таких коллективных исков был подан в понедельник в окружной суд штата Нью-Мехико от лица водителей в нескольких штатах. В нем, в частности, утверждается, что компании не стали наращивать объемы добычи в период скачка цен на нефть в начале войны в Украине, что не соответствует "их исторической практике и рациональным интересам".