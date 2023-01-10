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Польша достигла полной независимости от угля из России

Польша достигла полной независимости от угля из России Польша в 2022 году импортировала по морю 14 млн тонн угля, достигнув полной независимости от поставок из России.
Энергетика
10 января 2023 г. 17:05
Польша достигла полной независимости от угля из России

Польша в 2022 году импортировала по морю 14 млн тонн угля, достигнув полной независимости от поставок из России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции во вторник замминистра госактивов Польши Кароль Рабенда.

"С начала до конца года мы доставили в Польшу 14 млн тонн угля", - сказал он, подчеркнув, что это рекордный объем, который был поставлен через порты страны.

"Нехватка угля, существовавшая в Польше много лет и восполнявшаяся частными предприятиями за счет российского угля, в этом году исчезла", - заявил Рабенда, отметив, что властям удалось сменить источники поставок. "Можно сказать, что мы на 100% сделали Польшу независимой от российского угля", - констатировал он.

В апреле президент Польши Анджей Дуда подписал принятый парламентом закон, предусматривающий введение эмбарго на поставки угля из России, и страна начала закупать его в Австралии, Индонезии, Колумбии, США и ЮАР.

Польша добывает около 40 млн тонн угля в год, дополнительно республика ранее импортировала до 20 млн тонн. Согласно данным Главного статистического управления Польши, в 2020 году она использовала 62,4 млн тонн каменного угля. В 2021-м в республике на 30% выросло использование угля в энергетике.

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