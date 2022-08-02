Подписано кредитное соглашение по проекту строительства солнечной электростанции "Гарадаг"

Азиатский банк развития (АБР) и компания с ограниченной ответственностью Masdar Azerbaijan Energy (MAE) подписали кредитное соглашение на сумму 21,4 млн долларов США для финансирования проекта строительства солнечной электростанции (проект Alat Solar - со

Азиатский банк развития (АБР) и компания с ограниченной ответственностью Masdar Azerbaijan Energy (MAE) подписали кредитное соглашение на сумму 21,4 млн долларов США для финансирования проекта строительства солнечной электростанции (проект Alat Solar - солнечная электростанция «Гарадаг») мощностью 230 мегаватт (МВт) вблизи поселка Алят в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на АБР, это первая крупная инвестиция частного сектора в возобновляемую энергетику в истории Азербайджана с долгосрочным международным финансированием от финансовых институтов развития.

В апреле 2021 года компания Masdar подписала соглашения о разработке проекта "Гарадаг", расположенного в 9 км к северо-западу от поселка Алят, с запуском электростанции в коммерческую эксплуатацию в 2023 году. Проект финансируется совместно с Европейским банком реконструкции и развития, Японским агентством международного сотрудничества. и Фонд развития Абу-Даби. Это первый проект АБР в области возобновляемых источников энергии в Азербайджане, и ожидается, что он станет знаковой сделкой с демонстрационным эффектом в энергетическом секторе.

"Развитие этого проекта солнечной энергетики в Азербайджане станет ключевым шагом вперед на пути зеленого роста страны, — сказал директор по финансированию инфраструктуры для Южной Азии, Центральной Азии и Западной Азии Департамента операций частного сектора АБР Шантану Чакраборти. - Электростанция будет стимулировать дальнейшие инвестиции частного сектора в сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане и поможет правительству достичь своей цели по доле возобновляемой энергии в общей генерирующей мощности на уровне 30% к 2030 году".

"Masdar взяла на себя ведущую роль в преобразовании энергетического сектора Азербайджана посредством этого проекта по зеленой энергетике. Мы благодарны АБР и другим финансовым институтам развития за то, что они сыграли ключевую роль в его финансировании", - сказала руководитель группы Masdar по развитию и инвестициям Марьям Рашед Аль Мазруи.

Азербайджан в значительной степени зависит от ископаемого топлива, при этом большая часть электроэнергии производится за счет природного газа. Новая солнечная электростанция будет вырабатывать до 558 гигаватт/часов чистой энергии ежегодно с первого года эксплуатации, что позволит избежать до 265 тысяч тонн ежегодных выбросов углерода. MAE будет поставлять свою электроэнергию акционерному обществу «Азерэнержи» по договору купли-продажи электроэнергии сроком на 23 года.

MAE — это дочерняя компания, принадлежащая базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах компании Abu Dhabi Future Energy Company Private — Masdar, мировому лидеру в области возобновляемых источников энергии. Masdar и АБР ранее сотрудничали в знаковых проектах по возобновляемым источникам энергии в регионе.

АБР основан в 1966 году, у него 68 членов, из них 49 из региона.