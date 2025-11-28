Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетики

Между Министерством энергетики и ООО Clean Energy Capital, дочерним предприятием ООО Azerbaijan Green Energy Company, подписан Исполнительный договор по оценке, разработке и реализации проекта морской ветроэнергетики.

Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

Отмечается, что в рамках договора планируется реализация проекта морской ветроэнергетики мощностью 600 МВт (на начальном этапе 200 МВт).

В соответствии с договором, ООО Clean Energy Capital будет проводить исследования на водном объекте Каспийского моря.