Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетики
Энергетика
- 28 ноября, 2025
- 20:03
Между Министерством энергетики и ООО Clean Energy Capital, дочерним предприятием ООО Azerbaijan Green Energy Company, подписан Исполнительный договор по оценке, разработке и реализации проекта морской ветроэнергетики.
Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.
Отмечается, что в рамках договора планируется реализация проекта морской ветроэнергетики мощностью 600 МВт (на начальном этапе 200 МВт).
В соответствии с договором, ООО Clean Energy Capital будет проводить исследования на водном объекте Каспийского моря.
