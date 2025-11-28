Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Подписан контракт по проекту морской ветроэнергетики

    Энергетика
    • 28 ноября, 2025
    • 20:03
    Между Министерством энергетики и ООО Clean Energy Capital, дочерним предприятием ООО Azerbaijan Green Energy Company, подписан Исполнительный договор по оценке, разработке и реализации проекта морской ветроэнергетики.

    Об этом Report сообщили в Министерстве энергетики.

    Отмечается, что в рамках договора планируется реализация проекта морской ветроэнергетики мощностью 600 МВт (на начальном этапе 200 МВт).

    В соответствии с договором, ООО Clean Energy Capital будет проводить исследования на водном объекте Каспийского моря.

    энергетика Каспийское море ветроэнергетика Министерство энергетики Azerbaijan Green Energy Company
