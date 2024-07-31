По ТAP с начала 2024г транспортировано свыше 6,5 млрд кубометров

С начала 2024 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано свыше 6,53 млрд кубометров газа.

С начала 2024 года по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) в Европу транспортировано свыше 6,53 млрд кубометров газа.

Об этом в интервью Report сообщил управляющий директор TAP AG Лука Скиепатти (Luca Schieppati).

“С начала 2024 года мы перевезли более 6,53 млрд кубометров газа, в том числе 0,46 млрд кубометров в Болгарию, 0,60 млрд кубометров в Грецию и 5,42 млрд кубометров в Италию”, - сообщил Л.Скиепатти.

По его словам, с момента ввода трубопровода в эксплуатацию, по TAP транспортировано более 37,53 млрд кубометров газа, из которых 2,29 млрд кубометров было поставлено в Болгарию, 3,63 млрд кубометров - в Грецию и 31,33 млрд кубометров - в Италию.

“С середины февраля 2022 года TAP работает практически с полной загрузкой, а значительные краткосрочные заказы дополняют долгосрочные обязательства”, - отметил Л.Скиепатти.

TAP является компонентом системы Южного газового коридора (ЮГК). Общая протяженность газопровода составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км - на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км - по территории Италии.

Поставки азербайджанского газа потребителям Италии, Греции и Болгарии через TAP начались с 31 декабря 2020 года. Согласно договоренностям между Азербайджаном и ЕС, к 2027 году поставки азербайджанского газа достигнут минимум 20 млрд кубометров.

С полным текстом интервью можно ознакомится по ссылке.