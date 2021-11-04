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По TAP прокачано около 6 млрд кубометров природного газа

По TAP прокачано около 6 млрд кубометров природного газа По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), призванному поставлять азербайджанский газ в Европу, с конца декабря прошлого года было транспортировано около 6 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
4 ноября 2021 г. 11:59
По TAP прокачано около 6 млрд кубометров природного газа

По Трансадриатическому трубопроводу (TAP), по которому азербайджанский газ поставляется в Европу, с начала его работы с конца декабря прошлого года было транспортировано около 6 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report со ссылкой на консорциум TAP, об этом рассказала коммерческий директор консорциума Мария Савова.

Она подчеркнула, что природный газ и существующая газовая инфраструктура будут продолжать играть стратегическую роль в глобальном энергетическом переходе.

TAP транспортирует природный газ с месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспия в Европу. Трубопровод длиной 878 км соединен с Трансанатолийским трубопроводом на турецко-греческой границе, проходит через Грецию, Албанию и Адриатическое море до южного побережья Италии.

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Версия на английском языке 6B cubic meters of natural gas transported via TAP
Версия на азербайджанском языке TAP ilə 6 milyard kubmetrə yaxın təbii qaz nəql edilib

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