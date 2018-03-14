Petronas вложил более 4 млрд долларов в проекты в Азербайджане

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Несмотря на то, что Азербайджан географически отдален от Малайзии, это не мешает компаниям двух стран активно сотрудничать и вкладывать инвестиции. В частности, на сегодняшний день инвестиции компании Petronas превысили 4 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Малайзии в Азербайджане Дато Рослан Тан Сри Абдул Рахман в ходе встречи с делегацией Caspian Energy International Media Group.

Он отметил, что Малайзия рассматривает Азербайджан как важного партнера в Кавказском регионе и в исламском мире.

"Малайзия с нетерпением ожидает визита президента Ильхама Алиева в свою страну и в страны Юго-Восточной Азии. Этот очень важный визит послужит толчком для дальнейшего укрепления двусторонних отношений и привлечет огромное количество инвестиций с обеих сторон", - подчеркнул посол.

По его словам, несмотря на то, что официально посольство было учреждено в апреле 2014 года, началу развития отношений было положено визитом в это же время в Азербайджан премьер-министра Малайзии Мохаммада Наджиб Тун Абдул Разака и вступлением малайзийской нефтяной компании в проект "Шахдениз".

Отметим, что Petronas владеет 15,5% долевого участия в проекте разработки месторождения "Шахдениз" и Южно-Кавказском газопроводе, а также владеет 12,4% акций в Azerbaijan Gas Supply Company.

"Сегодня Азербайджан диверсифицирует свою экономику, и Малайзия может быть стратегическим партнером, поскольку имеет большой опыт во всех сферах экономики", - сказал посол.

Касаясь перспектив маршрута Баку-Тбилиси-Карс, он отметил, что это очень важный и долгосрочный проект, который открывает множество возможностей для соседних государств.

В ходе встречи были затронуты перспективы расширения азербайджано-малайзийского информационного сотрудничества и по возможности более широкого участия в нем.