Petkim заработает на НПЗ STAR дополнительные 100 млн долларов

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Запуск нефтеперерабатывающего завода STAR в Алиаге (Измир, Турция) принесет дополнительную прибыль в размере 100 млн долларов в год нефтехимическому комплексу Petkim Holding, основная доля которого принадлежит Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом сказал журналистам генеральный директор Petkim Holding Анар Мамедов.

По словам гендиректора, 60 млн долларов из этой суммы будет связано с логистикой.

"В настоящее время мы покупаем нафту из многих стран. После запуска нефтеперерабатывающего завода STAR мы будем получать нафту непосредственно с завода по трубопроводу. То есть за счет логистики прибыль составит 60 млн долларов в год", - сказал А.Мамедов.

Остальные 40 млн долларов будут получены за счет совместных услуг и общей инфраструктуры.

"У нас есть очень развитая инфраструктура на полуострове Petkim, которая будет использоваться совместно с STAR", - добавил он.

А.Мамедов отметил, что сейчас большая часть сырья, используемого в Petkim, покупается на рынке. После того, как завод STAR будет введен в эксплуатацию в третьем квартале этого года, он обеспечит 100% потребностей в сырье.

По его словам, в то время, как ежегодные темпы роста глобального нефтехимического сектора составляют 3-4%, в Турции этот показатель достигает 6-7%.

Гендиректор сообщил, что большая часть сырья для производства закупается холдингом на внешних рынках.

"После того, как в третьем квартале будет введен в строй НПЗ STAR, потребности холдинга в сырье будут удовлетворяться за счет этого НПЗ. Спрос Турции на нефтепродукты в пять раз превышает объемы производства Petkim. То есть компания удовлетворяет только 20% потребностей Турции в нефтепродуктах", - сказал Мамедов.

Гендиректор назвал очень успешными последние три года деятельности турецкого нефтехимического комплекса.

"В 2017 году прибыль Petkim была рекордной. Оборот компании вырос почти на 70% . Чистая прибыль выросла более чем в два раза", - сказал Мамедов.

По словам гендиректора, компания достигла рекордных показателей и в плане производства.

"Производственные мощности компании составляют 3,6 млн тонн, хотя пока достичь этого показателя не удалось. Объем продукции составляет 3,42 млн тонн, то есть почти 97% от общей производственной мощности. Для сравнения: нефтехимические предприятия в Европе используют в среднем 82% своих мощностей", - сказал Мамедов.