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Petkim стал лидером экспорта в 2021 году

Petkim стал лидером экспорта в 2021 году Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, в 2021 году возглавила рейтинг в списке “звезд экспорта” Союза экспортеров Эгейского моря.
Энергетика
29 марта 2022 г. 12:10
Petkim стал лидером экспорта в 2021 году

Petkim, дочерняя компания SOCAR Turkey, в 2021 году возглавила рейтинг в списке “звезд экспорта” Союза экспортеров Эгейского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, Petkim, сохранивший свои позиции в сфере экспорта как в 2020 году, так и в 2021 году, получил доход от экспорта в размере 810,9 млн долларов США.

Petkim в 2021 году получила звание лидера экспорта в химическом секторе. В традиционном списке “звезд экспорта”, опубликованном Союзом экспортеров Эгейского моря, Petkim также лидирует во всех секторах.

Отметим, что компания завершила 2021 год с чистой прибылью в 5,5 млрд турецких лир.

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Версия на азербайджанском языке “Petkim” 2021-ci ildə “İxracatın ulduzu” olub

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