Парламент Азербайджана утвердил новое соглашение по АЧГ

Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Милли Меджлисе ратифицировано обновленное соглашение о совместной разработке и разделе добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли", расположенных в азербайджанском секторе Каспия, подписанное 14 сентября между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями Azerbaijan (ACG) Limited, BP, Chevron, Inpex, Statoil, ExxonMobil, TP, Itochu и ONGC Videsh.

Как сообщает Report, проект представил депутатам вице-спикер Валех Алескеров.

Кабинет министров Азербайджана принимает гарантии и обязательства правительства Азербайджана, предоставленные участвующим в соглашении подрядчикам, и разрешает их реализацию.

Принимаются и разрешаются к исполнению 15 дополнений к основному тексту соглашения.

Отметим, что в соответствии с измененным и вновь разработанным соглашением о совместной разработке и долевом распределении добычи, подписанном до конца 2049 года, BP останется оператором проекта.

По условиям соглашения, долевое участие SOCAR в АЧГ увеличится с 11,65% до 25%, а международные компании-партнеры выплатят 3,6 млрд долларов бонусов в Государственный нефтяной фонд Азербайджана.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Statoil - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TP - 5,73%, Itochu- 3,65% и ONGC VideshLtd. (OVL) - 2,31%.

Напомним, что предыдущее соглашение о долевом распределении добычи по АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года.

Первая нефть с месторождения "Чираг" была получена 7 ноября 1997 года.

В настоящее время на АЧГ имеются 6 добывающих платформ и 2 технологические платформы, с которых нефть и газ транспортируются на один из крупнейших мировых нефтегазовых терминалов - Сангачальский терминал.