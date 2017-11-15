Oxford Economics: Цены на нефть снизятся в 2018 году

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Среднегодовая цена на нефть марки Brent в 2018 году снизится до 55 долларов за баррель на фоне роста производства и пополнения запасов нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это прогнозируют аналитики исследовательской компании Oxford Economics (OE).

Согласно базовому сценарию OE, в ближайшее время цены на нефть будут снижаться после недавнего всплеска до уровня в 64 доллара за баррель. "Сейчас мы прогнозируем, что Brent снова вернется к уровню 55 долларов за баррель в 2018 году по мере роста производства и наполнения запасов", - отметили эксперты.

Мировые цены на нефть за последние два дня ускорили снижение, опустившись до 61,5 доллара за баррель. Согласно отчету Американского института нефти (API), нефтяные запасы в стране выросли на 6,5 млн баррелей вопреки прогнозам. Международное энергетическое агентство (МЭА) в свою очередь ухудшило свой прогноз по спросу и по цене на сырье.