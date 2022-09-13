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Отдаленное село в Кубе будет газифицировано

Отдаленное село в Кубе будет газифицировано Производственное объединение "Азеригаз" в составе Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) обеспечит газом высокогорное село Джими Губинского района.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 10:43
Отдаленное село в Кубе будет газифицировано

Производственное объединение "Азеригаз" в составе Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR) обеспечит газом высокогорное село Джими Губинского района.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азеригаз", местные жители обратились с просьбой газифицировать их дома в ходе акции "Открытый микрофон" в этом селе.

По словам жителей Джими, осень и зима в горах бывают весьма суровые, снабжение газом облегчило бы им жизнь.

Глава "Азеригаз" Руслан Алиев сообщил жителям, что в ближайшие дни начнутся поэтапные работы по газификации села.

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