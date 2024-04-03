Оператор "Кашагана" опроверг сообщения об утечке нефти на морских объектах

North Caspian Operating Company (NCOC - оператор месторождения Кашаган) опроверг информацию об утечке нефти.

North Caspian Operating Company (NCOC - оператор месторождения Кашаган) опроверг информацию об утечке нефти. Министерство энергетики также не подтвердило сообщения о разливе нефти.

"Информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения "Кашаган" 30 марта 2024 года, в 7:43 (GMT+5) или 2:43 (UTC), не была доказательно подтверждена", - говорится в сообщении NCOC.

Оператор отмечает, что согласно снимкам, сделанным со спутников SENTINEL-1A 30 марта 2024 года и TerraSAR-X 2 апреля 2024 года, на территории Северного Каспия, в том числе на небольшом участке к северу от острова D месторождения "Кашаган", "наблюдалось природное явление".

"На других снимках, сделанных в последующие дни, такие явления уже отсутствовали. Указанный в публикации участок вблизи острова D был обследован, каких-либо разливов и утечек не обнаружено. Морские объекты NCOC работают в штатном режиме", - заявили в компании.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев также, комментируя информацию экологов о разливе нефти на месторождении, отметил, что на данном этапе разлив нефти не подтверждается.

"Мы занимаемся проверкой информации. Сейчас идет анализ снимков космического мониторинга, которые показывают неоднозначную картину. То есть показывает как природное явление. Производится забор проб воды по всей акватории. Пока на данном этапе разлив нефти не подтверждается", - сказал министр журналистам.

Ранее в СМИ распространилась информация со ссылкой на экологов, что в районе месторождения "Кашаган" выявлен нефтяной разлив площадью около 7 кв. км.

"Оператор Северо-Каспийского проекта осуществляет свою деятельность в рамках норм и стандартов, установленных разрешениями на выбросы и оценкой воздействия на окружающую среду", - заверил NCOC.

Оператор также подчеркнул, что с момента начала добычи в 2016 году на производственных объектах NCOC не было зарегистрировано ни одного разлива углеводородов, о чем NCOC регулярно сообщает, например, посредством ежегодного отчета об устойчивом развитии.

Северо-Каспийский Проект представляет собой первый крупный проект освоения морских нефтегазовых месторождений в Казахстане. В его состав входят три месторождений: Кашаган, Кайран и Актоты.

Гигантское месторождение Кашаган является одним из крупнейших нефтяных месторождений, открытых за последние четыре десятилетия; его извлекаемые запасы составляют приблизительно 9-13 миллиардов баррелей (1-2 миллиардов тонн) нефти.