ОПЕК выразила обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) следит за развитием событий в Венесуэле с большим беспокойством".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Представитель картеля отметил, что выводы о влиянии событий в стране на рынок нефти делать преждевременно.

По словам Баркиндо, он находится в тесном контакте с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо.