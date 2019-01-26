ОПЕК выразила обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

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Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) следит за развитием событий в Венесуэле с большим беспокойством".
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.
Представитель картеля отметил, что выводы о влиянии событий в стране на рынок нефти делать преждевременно.
По словам Баркиндо, он находится в тесном контакте с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо.
Aqşin RafiqoğluАвтор новости