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    ОПЕК выразила обеспокоенность ситуацией в Венесуэле

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) следит за развитием событий в Венесуэле с большим беспокойством".

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

    Представитель картеля отметил, что выводы о влиянии событий в стране на рынок нефти делать преждевременно.

    По словам Баркиндо, он находится в тесном контакте с министром нефти Венесуэлы Мануэлем Кеведо.

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