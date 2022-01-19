ОПЕК+ выполнил сделку по снижению добычи на рекордные 121%

Альянс ОПЕК+ в декабре вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув рекордного показателя с начала действия сделки с мая 2020 года в 121%.

Альянс ОПЕК+ в декабре вновь перевыполнил соглашение по ограничению добычи нефти, достигнув рекордного показателя с начала действия сделки с мая 2020 года в 121%.

Как передает Report, об этом говорится в январском докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

"Соблюдение сделки ОПЕК+ достигло 121% — это самый высокий показатель с момента вступления ограничений по добыче в силу в мае 2020 года", — говорится в докладе о выполнении сделке в декабре прошлого года.

Отмечается, что добыча 19 стран-членов сделки увеличилась на 250 тыс. баррелей в сутки, что значительно ниже планируемых 400 тыс. баррелей в сутки, и составила 37,55 млн баррелей в сутки. В результате в декабре совокупная добыча была ниже целевой на 790 тыс. баррелей в сутки, в то время как в ноябре разрыв составлял 650 тыс. баррелей в сутки.

Согласно прошлым данным МЭА, альянс ОПЕК+ с ноябре по август соблюдал обязательства на 116%.

Страны ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств.

Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 млн баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 млн баррелей в сутки.