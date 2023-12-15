ОПЕК выделил кредит на строительство ветряной электростанции в Азербайджане

Совет управляющих Международного фонда развития ОПЕК одобрил выделение кредита в размере 50 млн долларов США саудовской компании ACWA Power Wind для финансирования проекта строительства ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт "Хызы-Абшерон" в Азер

Совет управляющих Международного фонда развития ОПЕК одобрил выделение кредита в размере 50 млн долларов США саудовской компании ACWA Power Wind для финансирования проекта строительства ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт "Хызы-Абшерон" в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОПЕК.

Кредит предназначен для строительства ВЭС с целью поддержки улучшения электроснабжения, диверсификации энергетической структуры и сокращения выбросов углекислого газа.

Проект общей установленной мощностью 240 МВт будет реализован в Ситалчае (Хызинский район) и поселке Пирекешкюль Абшеронского района.

Фонд ОПЕК выделил в общей сложности 600 млн долларов на 18 проектов.