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ОПЕК выделил кредит на строительство ветряной электростанции в Азербайджане

ОПЕК выделил кредит на строительство ветряной электростанции в Азербайджане Совет управляющих Международного фонда развития ОПЕК одобрил выделение кредита в размере 50 млн долларов США саудовской компании ACWA Power Wind для финансирования проекта строительства ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт "Хызы-Абшерон" в Азер
Энергетика
15 декабря 2023 г. 18:23
ОПЕК выделил кредит на строительство ветряной электростанции в Азербайджане

Совет управляющих Международного фонда развития ОПЕК одобрил выделение кредита в размере 50 млн долларов США саудовской компании ACWA Power Wind для финансирования проекта строительства ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 240 МВт "Хызы-Абшерон" в Азербайджане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОПЕК.

Кредит предназначен для строительства ВЭС с целью поддержки улучшения электроснабжения, диверсификации энергетической структуры и сокращения выбросов углекислого газа.

Проект общей установленной мощностью 240 МВт будет реализован в Ситалчае (Хызинский район) и поселке Пирекешкюль Абшеронского района.

Фонд ОПЕК выделил в общей сложности 600 млн долларов на 18 проектов.

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Версия на английском языке OPEC allocates loan for construction of wind power plant in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке OPEC Azərbaycanda külək elektrik stansiyasının inşasına kredit ayırıb

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