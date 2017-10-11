ОПЕК в сентябре выполнил сделку по добыче на 99%

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти в сентябре увеличила добычу нефти на 88,5 тыс. баррелей в сутки − до 32,748 млн баррелей в сутки.

Как сообщает Report, об этом говорится в месячном обзоре нефтяного рынка ОПЕК (OPEC Monthly OİL Market Report).

Согласно докладу, по сравнению с октябрем прошлого года страны ОПЕК снизили объемы добычи суммарно на 1,256 млн баррелей в сутки против обещанных 1,266 млн баррелей. Таким образом, в сентябре страны ОПЕК выполнили сделку по нефтедобыче на 99%.

Добыча нефти Россией, не входящей в ОПЕК, однако участвующей в глобальной сделке, в сентябре сократилась на 385 тыс. баррелей в сутки против обещанных 300 тыс. баррелей.