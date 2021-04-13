ОПЕК улучшила прогноз по спросу на нефть в мире

При этом сообщается о глобальном сокращении спроса на 9,5 миллиона баррелей в сутки — до 90,5 миллиона баррелей

ОПЕК повысила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 6 миллионов баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском докладе организации.

"Прогноз по росту спроса в 2021 году пересмотрен в сторону повышения на 0,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с оценкой прошлого месяца. Ожидается, что мировой спрос на нефть вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки — до 96,5 миллиона баррелей в сутки", — говорится в докладе.

В своем мартовском докладе организация прогнозировала рост спроса на 5,9 миллиона баррелей в сутки, а в февральском — на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК поясняет, что повышение прогноза по спросу связано с более интенсивным оживлением экономики, чем предполагалось ранее. Восстановление экономики в первую очередь повлияет на нефтяной спрос в странах ОЭСР во втором полугодии текущего года. Другими факторами, влияющими на спрос, станут дальнейшие ослабления ограничений, связанных с COVID-19, и кампания по вакцинации.

При этом организация продолжает корректировать оценку спроса на нефть в 2020 году и сейчас сообщает о глобальном сокращении спроса на 9,5 миллиона баррелей в сутки — до 90,5 миллиона баррелей в сутки.