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    ОПЕК созовет экстренное заседание, если в Алжире будет найден компромис

    В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум

    Баку. 19 Сентября. REPORT.AZ Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) созовет экстренное заседание, если на предстоящей встрече в Алжире между производителями, входящими и не являющимися членами картеля, будет найден компромисс.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо.

    "Мы предполагаем, что неформальная алжирская встреча приведет к экстренному заседанию, где будут приниматься решения", - цитирует генсека агентство Algerie Press Service.

    "У Алжира есть предложение участникам. Консультации с нашими партнерами показывают, что есть согласие по поводу необходимости стабилизировать рынок. Это уже вселяет оптимизм", - добавил Баркиндо.

    В Алжире 26-28 сентября состоится Международный энергетический форум, в рамках которого, как предполагается, страны - экспортеры нефти могут провести переговоры о заморозке уровня добычи.

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