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ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации

ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации ОПЕК сохранила прогноз по уровню добычи нефти вне организации в 2022 году на уровне 65,8 млн баррелей в сутки, в 2023 году — на уровне 67,5 млн баррелей в сутки.
Энергетика
13 сентября 2022 г. 16:29
ОПЕК сохранила прогноз по добыче нефти вне организации

ОПЕК сохранила прогноз по уровню добычи нефти вне организации в 2022 году на уровне 65,8 млн баррелей в сутки, в 2023 году — на уровне 67,5 млн баррелей в сутки.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском докладе организации.

"Рост предложения жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2022 году, с учетом прироста переработки, прогнозируется на уровне 2,1 млн баррелей в сутки, что в среднем составит 65,8 млн баррелей в сутки, что практически не изменилось по сравнению с предыдущей оценкой", — говорится в докладе.

Кроме того, сообщается, что рост производства жидких углеводородов в странах, не входящих в ОПЕК, в 2023 году также остался в целом неизменным и, как ожидается, увеличится на 1,7 млн баррелей в сутки и составит в среднем 67,5 млн баррелей в сутки.

По оценкам ОПЕК, сильнее всего наращивать производство нефти в 2022 году будут США, Канада, Китай, Бразилия и Гайана. Однако в Таиланде и Норвегии добыча может, наоборот, снизиться. В 2023 же году основными факторами роста станут США, Норвегия, Бразилия, Канада и Гайана, а снижение прогнозируется в основном у России и Азербайджана.

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Версия на английском языке OPEC keeps forecast for oil production outside organization

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