ОПЕК: Соглашение по ограничению добычи сбалансирует рынок нефти во II полугодии 2017 года

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Соглашение по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию, сбалансирует нефтяной рынок во втором полугодии 2017 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в декабрьском докладе ОПЕК.

В докладе отмечается, что спрос на нефть стран ОПЕК в 2017 году ожидается на уровне 32,6 млн. барреллей в сутки. Это на 700 тысяч баррелей больше среднедневного спроса в 2016 году.

ОПЕК повысила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2016 году на 10 тыс. баррелей в сутки. В соответствии с обновленным прогнозом, спрос на нефть в 2016 году вырастет по сравнению с 2015 годом на 1,24 млн. баррелей в сутки.

При этом прогноз по объему мирового спроса в 2016 году повышен также на 10 тыс. баррелей в сутки - до 94,41 млн. Кроме того, прогноз ОПЕК по росту спроса на нефть в 2017 году сохранен на уровне 1,15 млн. баррелей в сутки, а объем спроса в 2017 году повышен на 10 тыс. баррелей в сутки - до уровня 95,56 млн. баррелей.