ОПЕК снизила прогнозы по добыче нефти вне организации в 2021-2022 годах

Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 486 тысяч баррелей в сутки, составив 27,33 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти ОПЕК в сентябре выросла на 486 тысяч баррелей в сутки, составив 27,33 миллиона баррелей в сутки.

Как передает Report, это следует из данных октябрьского доклада ОПЕК.

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 27,33 миллиона баррелей в сутки в сентябре 2021 года, что на 0,49 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Нигерии, Саудовской Аравии и Ираке", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в сентябре по сравнению с августом в Ираке выросла на 84 тысячи баррелей в сутки, в Саудовской Аравии — на 139 тысяч, в Нигерии — на 156 тысяч, в Кувейте — на 26 тысяч, а также в ряде других стран. Сокращение добычи в Ливии составило 5 тысяч баррелей в сутки, 6 тысяч — в Конго и 1 тысячу баррелей в сутки — в Экваториальной Гвинее.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации сделка корректировалась. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ее сокращению. На август они сентябрь 4,96 миллиона баррелей в сутки.

В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки. Однако с мая 2022 года согласовано повышение базы сокращения добычи нефти для РФ, Саудовской Аравии, ОАЭ, Ирака и Кувейта. Для России и Саудовской Аравии она поднимется до 11,5 миллиона баррелей в сутки.

Организация также снизила прогнозы по добыче нефти вне организации на 2021 и 2022 годы на 210 тысяч и 130 тысяч баррелей в сутки соответственно — до 63,64 миллиона баррелей в сутки в текущем году и до 66,66 миллиона баррелей в сутки в следующем году, говорится в докладе организации.

"Прогноз по росту добычи жидких углеводородов вне ОПЕК в 2021 году был пересмотрен вниз на 0,3 миллиона баррелей в сутки по сравнению с прогнозом прошлого месяца, до 0,7 миллиона баррелей в сутки год к году", — говорится в докладе.

Такое снижение связано главным образом с падением добычи жидких углеводородов в августе на 0,6 миллиона баррелей в день в месячном выражении, в основном в странах ОЭСР Северной и Южной Америки из-за перебоев с добычей нефти в Мексиканском заливе в США, форс-мажора на канадском участке нефтеносных песков Suncor и на морской платформе в Мексике, сообщила организация.

При этом ОПЕК немного повысила оценку добычи нефти и конденсата в странах вне организации в 2020 году — до 62,98 миллиона баррелей в сутки (прошлая оценка составляла 62,93 миллиона баррелей в сутки).

"Прогноз роста добычи в странах, не входящих в ОПЕК, на 2022 год повышен на 0,1 миллиона баррелей в день… и теперь составляет 3 миллиона баррелей в день в годовом выражении", — также указывается в докладе.

В качестве основных драйверов роста в 2022 году авторы перечисляют Россию (на 1 миллион баррелей в сутки), США (0,8 миллиона баррелей в сутки), а также Бразилию, Норвегию, Канаду, Казахстан, Гайану и другие страны, не входящие в ОПЕК. Тем не менее, неопределенность в некоторых финансовых и операционных аспектах добычи в США остается высокой, заключают они.