ОПЕК снизила добычу нефти

Баку. 29 февраля. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по итогам февраля сократила объем добычи нефти на 280 тыс. баррелей в сутки. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в трейдинговых компаниях, а также проанализированные данные таможни.

Максимальный спад добычи нефти зафиксирован в Ираке, где с 17 февраля остановились поставки по нефтепроводу из Курдистана. Мощность трубопровода оценивается в 600 тыс. баррелей в сутки, однако агентство полагает, что он продолжит простаивать до середины марта. Уровень добычи нефти сократился также в Нигерии из-за аварии и разлива нефти на местном предприятии Royal Dutch Shell и в ОАЭ, где ряд месторождений закрылись на техническое обслуживание.

Однако лидеры рынка — Саудовская Аравия и Иран — сокращать объемы добычи не намерены. Саудовская Аравия, по оценкам агентства, сохранила объемы добычи на уровне января — 10,2 млн. баррелей в сутки, а Иран по итогам февраля нарастил объемы добычи на 200 тыс. баррелей в сутки. Агентство отмечает, что власти исламской республики утверждают, что нарастили экспорт на 500 тыс. барр. в день.

Reuters отмечает, что сохранение объемов добычи в Саудовской Аравии может свидетельствовать о том, что королевство готово действовать в рамках соглашения о заморозке уровня добычи нефти на январском уровне, которое было заключено с Россией, Катаром и Венесуэлой.