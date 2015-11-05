ОПЕК прогнозирует снижение спроса на свою нефть до 2019 года

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ Организация стран-экспортеров нефти прогнозирует пониженный спрос на свою нефть в ближайшие годы.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе картеля.

ОПЕК прогнозирует небольшое снижение добычи нефти до 2019 года. Среднегодовая цена нефтяной "корзины" картеля в этом году составит 55 долларов за баррель и будет расти, по прогнозу, на 5 долларов в год - до 80 долларов за баррель в 2020 году.

В докладе прогнозируется рост рыночной доли и добычи ОПЕК после 2020 года за счет сокращения добычи сланцевой нефти и газоконденсатных жидкостей.