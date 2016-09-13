ОПЕК прогнозирует рост нефтяного предложения в следующем году

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Организация экспортеров нефти ОПЕК повысила прогноз поставок сырья из не входящих в нее стран в 2017 году.

Как сообщает Report со ссылкой на investing.com, прогноз обусловлен началом разработки новых месторождений, а также тем, что добытчики сланцевой нефти в США оказались более устойчивыми к снижению ее стоимости.

Спрос на нефть производителей ОПЕК в среднем составит 32,48 млн. баррелей в сутки в 2017 году, говорится в ежемесячном докладе организации в понедельник, против ранее прогнозируемых 33,01 млн. баррелей в сутки.

Организация ожидает, что поставки нефти из стран вне ОПЕК вырастут на 200 тыс. баррелей в сутки в 2017-м, ранее прогнозировав снижение на 150 тыс. баррелей в сутки. Пересмотр прогноза в основном связан со скорым началом эксплуатации гигантского Кашаганского месторождения в Казахстане.

Отметим, что, согласно еженедельно публикуемому отчету Baker Hughes, с 3 по 9 сентября число буровых установок в США выросло на 2,21%, составив 508 единиц. Количество нефтяных установок увеличилось на 7 единиц или 1,72% - до 414, газовых – на 4,55% - до 92.

На фоне этих новостей нефтяные котировки начали снижаться. В настоящее время нефть упала в цене по сравнению с предыдущим днем на 1,16% - до 47,75 долларов/баррель.

Аналитическая группа Report считает, что до конца сентября серьезных изменений ожидать не стоит, и нефтяные цены будут колебаться в диапазоне 45-55 долларов за баррель. В случае неблагоприятного исхода алжирской встречи существует вероятность резкого падения нефтяных котировок до 30 долларов за баррель. Если стороны договорятся о заморозке добычи, нефть подорожает до 55-60 долларов за баррель. Однако увеличение нефтяного предложения странами, не участвующими в соглашении, и постепенное снижение спроса вновь приведут к падению стоимости нефти.