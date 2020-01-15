ОПЕК повысила прогноз по росту глобального спроса на нефть в 2020 году

Рост мирового спроса на нефть в 2020 году составит 1,22 млн баррелей в сутки, прогнозирует Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК).

Как передает Report со ссылкой на январский отчет ОПЕК, показатель улучшен по сравнению с предыдущей оценкой на 140 тысяч баррелей в сутки.

Как отмечается в документе, пересмотр прогноза в основном связан с улучшением прогноза по мировой экономике в текущем году. При этом рост спроса в 2019 году был пересмотрен в сторону понижения на 50 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим отчетом - до 0,93 млн баррелей в сутки.

Таким образом, согласно прогнозам ОПЕК, общий мировой спрос на нефть увеличился до 100,98 млн баррелей в сутки в 2020 году с 99,77 млн баррелей в сутки в 2019 году.

ОПЕК повысила прогноз роста поставок нефти от стран "не ОПЕК" на 2020 год на 180 тысяч баррелей в сутки, до 2,35 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.