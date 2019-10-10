ОПЕК понизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

В 2019 году мировое потребление нефти вырастет по сравнению с 2018 годом на 0,98 млн баррелей нефти в сутки - до 99,8 млн б/с.

Как передает Report, об этом говорится в сентябрьском отчете организации.

Таким образом, оценка роста потребления снижена примерно на 40 тысяч б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, что отражает корректировку данных по странам ОЭСР Северной и Южной Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

По прогнозам, в 2020 году мировой спрос на нефть вырастет на 1,08 млн баррелей - до 100,88 млн б/с, что соответствует прогнозам прошлого месяца. Ожидается, что страны ОЭСР добавят 0,07 млн б/с к мировому потреблению нефти в 2020 году, в то время как страны, не входящие в ОЭСР, по прогнозам, станут основными драйверами роста мирового спроса на нефть, добавив еще 1,01 млн б/с.

Предварительные данные за август показывают, что нефтяные запасы стран ОЭСР выросли на 10 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем - до 2 млрд 937 млн баррелей. Это на 85 млн баррелей выше, чем год назад и на 11 млн баррелей выше среднего пятилетнего уровня. При этом запасы нефти снизились на 21,9 млн баррелей, что на 28 млн баррелей ниже среднего пятилетнего уровня, а запасы нефтепродуктов увеличились на 32 млн баррелей, оставаясь выше на 39 млн баррелей этого уровня.