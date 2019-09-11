ОПЕК понизил прогноз добычи нефти в Азербайджане в 2019 году

Прогноз организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) по добыче нефти в Азербайджане в четвертом квартале 2019 года снизился на 20 тыс. баррелей в сутки, до 790 тыс. баррелей.

Как передает Report со ссылкой на сентябрьский отчет ОПЕК, добыча выросла до 29,74 млн баррелей в сутки.

В отчете отмечено, что в июле добыча черного золота в Азербайджане незначительно увеличилась - на 0,01 тыс. баррелей, составив 800 тыс. баррелей в сутки.

Согласно отчету, в 2020 году добыча сократится по сравнению с 2019 годом и составит 790 тыс. баррелей, при этом значительного сокращения производства не ожидается.

Отметим, что в рамках соглашения, подписанного 10 декабря 2016 года в Вене, Азербайджан взял на себя обязательство о сокращении добычи на 35 тыс. баррелей в сутки.

На V совещании министров государств-членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и стран вне картеля, прошедшем в Вене 7 декабря 2018 года, достигнута договоренность о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки с уровня октября 2018 года. С 1 июля текущего года действие соглашения продлено до конца первого квартала 2020 года.