ОПЕК оценила нефтяные запасы ОЭСР в декабре

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре снизились к ноябрю на 10,9 млн баррелей, но были на 95 млн баррелей ниже средних пятилетних значений и на 158 млн баррелей ниже сред

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре снизились к ноябрю на 10,9 млн баррелей, но были на 95 млн баррелей ниже средних пятилетних значений и на 158 млн баррелей ниже среднего показателя в 2015-2019 годах.

Как передает Report, об этом говорится в февральском докладе ОПЕК.

"По предварительным данным за декабрь, общие коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР снизились на 10,9 млн баррелей по сравнению с предыдущим месяцем. Запасы составили 2,768 млрд баррелей, что на 117 млн баррелей больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на 95 млн баррелей ниже среднего пятилетнего значения и на 158 млн баррелей ниже среднего уровня 2015-2019 годов", - говорится в докладе.

Уточняется, что в декабре запасы нефти в ОЭСР составили 1,344 млрд баррелей, а нефтепродуктов - 1,424 млрд.

Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель сделки ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.