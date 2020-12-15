ОПЕК обновила прогноз по добыче жидких углеводородов в Азербайджане

В ноябре 2020 года добыча жидких углеводородов в Азербайджане в среднем составила 700 тысяч баррелей в сутки.

В ноябре 2020 года добыча жидких углеводородов в Азербайджане в среднем составила 700 тысяч баррелей в сутки.

Report со ссылкой на декабрьский отчет ОПЕК сообщает, что в 2020 году добыча жидких углеводородов в Азербайджане, по прогнозам, сократится на 60 тыс. баррелей и достигнет 730 тыс. баррелей.

Ожидается, что в 2021 году добыча жидких углеводородов вырастет на 10 тысяч баррелей и составит 740 тысяч баррелей.

Во II квартале этого года Азербайджан сократил добычу жидких углеводородов на 60 тыс. баррелей по сравнению с I кварталом - до 730 тыс. баррелей, а в III квартале - еще на 40 тыс. баррелей до 690 тыс. баррелей. А в IV квартале этого года прогнозируется увеличение на 10 тыс. баррелей - до 700 тыс. баррелей.

Добыча сырой нефти в августе-ноябре составила в среднем 590 тыс. баррелей в сутки.